Morador encontra explosivo em rua de Mauá (SP)

Pedestre encontra explosivo de guerra no meio da rua na Grande São Paulo

Em Mauá, região metropolitana de São Paulo, um morador encontrou um morteiro militar embalado em sacos plásticos na rua. Após acionar a polícia, o esquadrão antibombas isolou a área e confirmou a autenticidade do explosivo. Embora não apresentasse risco imediato de detonação, exigiu cuidados especializados.

Relatos indicam que uma mulher em situação de rua teria deixado o artefato no local. O morteiro estava enterrado antes de ser abandonado na via pública. O explosivo foi removido com segurança para a delegacia local.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso ainda não é tratado como crime. As investigações continuam para determinar a origem do morteiro e se outros explosivos podem estar fora do controle das forças armadas.

