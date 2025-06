Moradores de bairro da zona oeste de SP alertam para risco de queda de árvores Comunidade aguarda ação da prefeitura para evitar acidentes e prejuízos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h52 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h52 ) twitter

Moradores de bairro da zona oeste de SP temem quedas de árvores e cobram prefeitura

No bairro Sumaré, zona oeste de São Paulo, moradores estão preocupados com a segurança devido a árvores inclinadas e com rachaduras. Algumas dessas árvores têm até 11 metros de altura e foram plantadas há cerca de três décadas.

Um laudo realizado por um engenheiro agrônomo indicou risco de queda em cinco delas. Apesar das solicitações feitas há quase seis meses, a prefeitura ainda não realizou a poda necessária.

A localização elevada do bairro intensifica os ventos fortes, especialmente no outono, aumentando o perigo de quedas. Incidentes com galhos caindo sobre carros e pessoas já ocorreram. A comunidade destaca a urgência de ações para prevenir danos materiais e físicos.

A subprefeitura da Lapa informou que recebeu as solicitações e que uma vistoria técnica está programada para os próximos dias. Os moradores aguardam soluções rápidas para garantir a segurança local.

Assista ao vídeo - Moradores de bairro da zona oeste de SP temem quedas de árvores e cobram prefeitura

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!