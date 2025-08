Moradores do Jabaquara estão em alerta por causa da gangue do moletom Criminosos tentam invadir casas na zona sul de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h00 ) twitter

Gangue do moletom ataca moradores do Jabaquara, zona sul de São Paulo

Os moradores do bairro Jabaquara, na zona sul de São Paulo, estão em estado de alerta após duas tentativas de invasão por parte da gangue do moletom. Em menos de 20 dias, o grupo tentou invadir residências utilizando moletons com capuz para esconder suas identidades.

Na primeira tentativa, cinco homens conseguiram arrombar um portão e entrar em uma garagem. A ação foi interrompida pela reação rápida de uma moradora que gritou, forçando os criminosos a abandonar uma moto e uma bicicleta e fugir. Na segunda investida, agora com oito membros, o grupo usou lanternas para procurar objetos de valor nas garagens, mas foi dissuadido pela presença de um morador passeando com seu cachorro.

Após esses incidentes, os moradores reforçaram a segurança com correntes, cadeados e travas nos portões. O clima de tensão é palpável na comunidade, que busca se proteger sem se expor publicamente.

