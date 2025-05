Motociclista atropela criança em faixa de pedestre em Belo Horizonte O menino estava acompanhado do pai e teve apenas ferimentos leves Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h55 ) twitter

Motociclista avança cruzamento na contramão e atropela criança em Belo Horizonte (MG)

Uma criança foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres em Belo Horizonte, Minas Gerais. O motociclista trafegava em alta velocidade e na contramão.

A criança sofreu escoriações leves nos braços e pernas. O pai do menino não percebeu a aproximação da moto devido ao baixo fluxo de veículos no local.

O acidente ocorreu em uma via onde a sinalização indicava claramente o sentido contrário ao que o motociclista seguia.

O pai da criança estava olhando para o lado oposto e não esperava que um veículo surgisse na contramão. Apesar do susto, o menino sofreu apenas ferimentos leves, sem gravidade. A irresponsabilidade do motociclista ao não respeitar as regras de trânsito foi evidente no incidente.

