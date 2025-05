Uma mulher foi flagrada destruindo o carro do marido em Itaituba (PA) após vê-lo dançando com outra mulher em um bar. O incidente também envolve a filha do casal, que estava presente e chorava durante a cena. A mulher quebrou vidros e danificou a lataria do veículo.



