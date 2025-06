Motociclista provoca colisão fatal com caminhão na Marginal Tietê Discussão entre casal leva a tragédia em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h25 ) twitter

Motociclista morre após jogar veículo de propósito contra caminhão em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (13), um motociclista morreu após jogar intencionalmente seu veículo contra um caminhão na Marginal Tietê, em São Paulo. A tragédia ocorreu após uma discussão entre o condutor e sua companheira, que estava na garupa da moto. Segundo relatos da Polícia Militar, ele ameaçou tirar a vida dela antes de provocar o acidente.

A passageira foi socorrida e levada ao hospital. O impacto causou danos significativos ao caminhão e gerou um congestionamento de mais de 8 km na região. A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego trabalharam para desviar o trânsito e priorizar veículos de emergência.

Testemunhas afirmaram que o motorista do caminhão estava parado aguardando para realizar uma entrega quando sentiu a batida. As autoridades continuam investigando os detalhes do ocorrido.

