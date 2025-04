Motorista acusado de atropelar jovens em São Caetano permanece detido Investigação policial apura possível participação em corrida ilegal Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h33 ) twitter

Motorista que atropelou e matou amigas em São Caetano é indiciado e continua preso

Duas jovens de 18 anos foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres em São Caetano do Sul, resultando na morte delas. O motorista, Brendo dos Santos, foi indiciado por homicídio com dolo eventual e continua preso. A polícia investiga se ele participava de um racha no momento do acidente.

Brendo dos Santos, de 26 anos, foi detido após a justiça converter a prisão em flagrante para preventiva. A defesa alega que o atropelamento foi acidental, sem intenção de causar danos. No entanto, a polícia aponta que o motorista assumiu o risco de causar a morte ao dirigir em alta velocidade.

As vítimas, Isabela Priel Regis e Isabeli Helena da Costa, foram atingidas enquanto voltavam de uma celebração por um novo emprego. Testemunhas afirmaram que Breno participava de uma corrida ilegal, o que está sendo investigado com o auxílio de imagens de câmeras de segurança.

A perícia busca determinar a velocidade exata do veículo no momento do impacto. Breno já havia acumulado várias infrações de trânsito nos últimos cinco anos, incluindo por excesso de velocidade. Sua carteira de habilitação estava prestes a ser suspensa devido ao acúmulo dessas infrações.

O velório das jovens ocorreu em conjunto, reunindo amigos e familiares em um momento de despedida. O sepultamento foi programado para a manhã seguinte.

