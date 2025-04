Síndica é acusada de agressões, ofensas e abuso de poder em condomínio de Osasco (SP)

Um condomínio em Osasco, São Paulo , está mergulhado em conflitos. Moradores e a síndica se enfrentam em meio a acusações de abuso e agressões físicas.



Um dos incidentes envolveu um rapaz de 22 anos, morador do local, que furtou um item do mercadinho. Após o reembolso do produto pela família, a síndica teria proibido a entrada dele no prédio, gerando revolta entre os moradores.



A briga culminou em uma agressão física entre a síndica e a esposa de um morador. O caso parou na delegacia.



Além disso, a troca da empresa de portaria e uma assembleia online com pouca transparência apenas alimentaram as tensões.



Os moradores estão se mobilizando para destituir a síndica enquanto as investigações continuam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!