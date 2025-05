Motorista atropela ladrão após ser assaltado em São Paulo Homem persegue criminoso com carro após roubo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h21 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h21 ) twitter

Homem pega carro e atropela ladrão após ser assaltado em São Paulo

Em São Paulo, um motorista decidiu perseguir um ladrão de moto após ser assaltado. Ele entregou seus pertences ao criminoso, incluindo a senha do celular. Movido pela raiva, foi até sua casa, pegou o carro e saiu em busca do assaltante. Ao encontrá-lo cometendo outro roubo, acelerou e colidiu com a moto do ladrão, jogando-a contra um veículo estacionado.

O motociclista ficou ferido e foi contido por moradores até a chegada da polícia, que encontrou celulares roubados com ele. O motorista ainda está pagando o carro danificado na colisão, mas não se arrepende do que fez. Ele espera que o criminoso receba uma punição severa e expressou medo de futuras represálias.

