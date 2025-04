Motorista de aplicativo é baleado ao tentar impedir assalto em São Paulo Polícia busca criminoso com imagens de câmeras; recomenda-se não reagir em assaltos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h47 ) twitter

Motorista de aplicativo é baleado e morto após reagir a assalto em São Paulo

Um motorista de aplicativo em São Paulo foi baleado após tentar intervir em um assalto. Ele acelerou seu carro contra a moto de um dos criminosos, derrubando-o.

No entanto, o assaltante se recuperou rapidamente, perseguiu o veículo e atirou contra o motorista, atingindo-o na bochecha. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil está trabalhando para identificar o criminoso com base em imagens de câmeras de segurança. As autoridades destacam a importância de não reagir em situações de assalto e recomendam acionar imediatamente as autoridades pelo número 190.

