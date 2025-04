Homem é acusado por vizinhos de maltratar filhas, mas consegue provar inocência

Uma denúncia de maus tratos provocou grande mobilização policial após um mal-entendido em Osasco (SP). Rafael, o pai das crianças, gravou um vídeo das filhas após o almoço, mas vizinhos, ao verem uma criança inconsciente no chão, chamaram a polícia.



Temendo represálias, Rafael fugiu, mas posteriormente se apresentou à polícia, esclarecendo o equívoco. Exames hospitalares confirmaram a boa saúde das crianças. A mãe das meninas defendeu Rafael na delegacia, afirmando sua dedicação às filhas. Rafael destacou seu medo de represálias e reafirmou seu compromisso com as filhas.



