Motorista de aplicativo é baleado em assalto no interior de São Paulo Câmeras de segurança do veículo foram cruciais para a prisão dos suspeitos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h05 )

Câmera no interior de carro grava assalto a motorista de aplicativo em SP

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto enquanto trabalhava na rodovia que liga São Roque a Ibiúna, no interior de São Paulo. Quatro homens participaram do crime, e o motorista foi atingido por tiros na perna e na cabeça ao se recusar a seguir as ordens dos criminosos.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas no carro, que capturaram o momento em que os assaltantes, encapuzados e armados, anunciaram o assalto. As imagens foram fundamentais para a identificação dos suspeitos, levando à prisão de dois deles em São Roque e um terceiro em Mairinque.

O motorista, que sobreviveu ao ataque, encontra-se em estado estável. Ele foi agredido com socos e baleado, mas conseguiu buscar ajuda após o incidente. Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao presídio após serem ouvidos pela Polícia Civil.

