Motorista é nocauteado por policial após ameaçar policial em Goiânia Homem estacionou na contramão e causou tumulto ao esperar esposa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h12 )

Homem ameaça policial e acaba nocauteado por um deles em Goiânia

Em Goiânia, um motorista foi levado à delegacia após ameaçar um policial durante uma abordagem. O incidente começou quando ele estacionou na contramão para esperar a esposa, causando incômodo ao buzinar e gritar por ela. A polícia foi chamada pelos moradores incomodados com o barulho.

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista se recusou a sair do carro e tentou fugir. Ele se irritou quando um dos agentes removeu as chaves do veículo.

Em resposta às ameaças feitas pelo motorista, um policial reagiu com um soco que deixou o homem inconsciente. Após recuperar os sentidos, ele foi detido e seu veículo apreendido.

