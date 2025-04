Motorista foge após atropelar e matar homem na zona leste de SP Vítima de 35 anos morre em acidente com carro de luxo; motorista está foragido Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h53 ) twitter

Motorista foge após atropelar e matar homem na zona leste de SP

Na zona leste de São Paulo, um homem de 35 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo em alta velocidade. O motorista parou o veículo, verificou que a vítima estava morta e fugiu, abandonando o carro a aproximadamente 600 metros do local do acidente. Garrafas de whisky e latas de energético foram encontradas dentro do veículo abandonado.

Testemunhas pediram ao motorista para prestar socorro, mas ele deixou rapidamente o local. Após a fuga, a Polícia Militar iniciou buscas na área e localizou o carro abandonado. O para-brisa do automóvel tinha evidências do impacto com a vítima.

A advogada do motorista informou à polícia que ele pretende se entregar, mas ainda não se apresentou. A polícia está investigando o caso e busca localizar o motorista, que é considerado foragido. A investigação está em andamento no 50º Distrito Policial da zona leste de São Paulo.

Assista em vídeo - Motorista foge após atropelar e matar homem na zona leste de SP

