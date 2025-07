Motorista idoso perde controle e invade supermercado em Foz do Iguaçu Carro destrói caixas e atinge segurança sem gravidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista perde controle de carro e invade supermercado em Foz do Iguaçu (PR)

Um motorista de 86 anos perdeu o controle do carro ao tentar estacionar e invadiu um supermercado em Foz do Iguaçu, Paraná. O veículo destruiu duas caixas registradoras antes de parar ao colidir com uma prateleira.

Durante o incidente, um segurança foi atingido, mas não sofreu ferimentos graves. Nem o motorista nem sua esposa se machucaram.

O seguro do carro deve cobrir os danos causados ao estabelecimento. Após o susto, o supermercado continuou operando normalmente.

Assista ao vídeo - Motorista perde controle de carro e invade supermercado em Foz do Iguaçu (PR)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!