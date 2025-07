Pedestres e motoristas são atacados no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

Um motociclista disfarçado de entregador assaltou pedestres, exigiu pertences e senhas dos celulares antes de fugir. A cena ocorreu em uma rua movimentada do Itaim Bibi, onde pedestres e um funcionário de uma loja próxima testemunharam a ação. Embora a polícia tenha sido acionada, o suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia, e investigações estão em andamento para identificar o criminoso e possíveis conexões com outros delitos na região. Segundo moradores, a sensação de insegurança cresce no bairro nobre da zona sul de São Paulo.



