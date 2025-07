Motorista morre ao bater caminhão contra mureta de proteção na Dutra Posta chegou a ser interditada após vazamento de óleo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h04 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h04 ) twitter

Motorista morre ao bater caminhão contra mureta de proteção na Dutra

Um acidente grave ocorreu na manhã desta terça-feira na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, quando um caminhão colidiu com uma mureta de proteção. O motorista do veículo faleceu no local devido aos ferimentos.

O impacto da colisão resultou em vazamento de óleo e combustível na pista, exigindo medidas de limpeza para evitar novos incidentes. A concessionária responsável pela rodovia precisou interditar a área para que a perícia fosse realizada e a remoção do caminhão pudesse ser feita.

O acidente causou um congestionamento significativo, com filas se estendendo por aproximadamente dois quilômetros antes da saída 223, no sentido Rio de Janeiro. As equipes de resgate e a polícia civil estiveram no local para atender à ocorrência e garantir a segurança dos demais motoristas.

