Motorista perde controle do carro e atropela motoboy em Barueri Vítima está em estado grave; motorista recusou teste de bafômetro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 10h59 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h59 )

Um motoboy chamado Jair Pereira dos Santos foi gravemente ferido após ser atropelado por uma motorista que perdeu o controle do carro em Barueri (SP).

O acidente ocorreu quando o veículo entrou em alta velocidade em uma rua, atingindo Jair e danificando cinco motocicletas e dois carros estacionados. Socorrido por moradores locais e pelo próprio filho que presenciou o incidente, Jair ficou preso entre dois veículos antes de ser levado ao hospital em estado grave.

Testemunhas relataram que a motorista parecia estar embriagada e se recusou a realizar o teste do bafômetro. A condutora estava acompanhada do marido e da filha pequena no momento do acidente.

Apesar de estar presente, o marido da motorista, que trabalha como bombeiro civil, também não prestou socorro à vítima.

O caso está sob investigação policial na delegacia de Barueri. As vítimas exigem que a motorista e seu marido assumam os custos dos danos materiais e ofereçam apoio à família de Jair.

