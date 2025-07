Motorista vai a júri popular por atropelar e matar duas jovens em São Caetano do Sul Laudo confirma sobriedade das vítimas e excesso de velocidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h01 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Motorista Brenno dos Santos será julgado por atropelamento fatal em São Caetano do Sul.

Laudo confirma que as vítimas, Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, estavam sóbrias.

Defesa do motorista tentou isentar responsabilidade, mas não obteve sucesso.

O caso irá a júri popular devido à natureza dolosa do crime contra a vida.

Laudo enfraquece tese da defesa de motorista que atropelou e matou jovens em São Caetano (SP)

O laudo pericial sobre o atropelamento fatal de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa em São Caetano do Sul confirmou que as jovens não consumiram álcool ou drogas antes do acidente.

Brendo dos Santos, o motorista envolvido, dirigia em velocidade muito acima do limite permitido no momento do incidente.

A defesa tentou atribuir responsabilidade às vítimas, mas sem sucesso, uma vez que os exames toxicológicos comprovaram a sobriedade das jovens.

O advogado Rafael Dias, representante da família das vítimas, afirmou que o caso será levado a júri popular devido à natureza dolosa do crime contra a vida.

O processo ainda aguarda a complementação de um laudo pericial e a apresentação das alegações finais antes da decisão sobre o julgamento popular.

Assista ao vídeo - Laudo enfraquece tese da defesa de motorista que atropelou e matou jovens em São Caetano (SP)

