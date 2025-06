Mulher de principal suspeito de matar empresário em Cravinhos (SP) se entrega à polícia outro homem confessa participação na morte de Nelson Carreira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h12 ) twitter

Mulher do principal suspeito do desaparecimento de empresário no interior de SP se entrega à polícia

A polícia prendeu um novo suspeito relacionado ao desaparecimento do empresário Nelson Carrera em Cravinhos. O homem é acusado de ajudar a ocultar o corpo no rio. Marcela, esposa do principal suspeito Marlon Couto, também foi presa após se entregar à polícia, negando envolvimento no crime.

Marlon Couto permanece foragido, mas indicou em uma carta sua intenção de cooperar com as investigações. Ele acusa Nelson de extorsão por registrar produtos de sua empresa sem permissão.

Imagens de segurança mostram o carro de Marlon com um jet ski no dia do desaparecimento, sugerindo que o corpo foi descartado no rio nesse momento.

Outro suspeito, Tadeu Almeida, confessou participação no crime e está preso temporariamente em Santa Rosa de Viterbo. A investigação continua enquanto as autoridades buscam localizar Marlon e esclarecer todos os detalhes do caso.

