Mulher destrói carro do marido após flagrá-lo com outra em bar Incidente em Itaituba, Pará, envolve filha do casal que chorava no local Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher destrói carro do marido após vê-lo com outra

Uma mulher em Itaituba, no Pará, foi filmada destruindo o carro do marido após encontrá-lo dançando com outra mulher em um bar. Durante o incidente, a filha do casal estava presente e chorava. A mulher danificou os vidros e a lataria do veículo.

Assista em vídeo - Mulher destrói carro do marido após vê-lo com outra

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!