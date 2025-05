Mulher é morta pelo companheiro em Mariporã após retorno do trabalho Crime premeditado deixa três crianças sem mãe na Grande São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h09 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é morta pelo marido ao voltar do trabalho na Grande São Paulo

Liliane Aparecida Morim, de 32 anos, foi vítima de feminicídio em Mariporã, na Grande São Paulo. Ela vivia com seus três filhos e mantinha um relacionamento abusivo com José Newton Ribeiro, de 31 anos. Após retornar de seu trabalho como cuidadora de idosos em Santos, Liliane foi atacada com golpes de faca por José Newton em sua própria casa.

O crime foi premeditado; José Newton pediu a uma vizinha que cuidasse do filho do casal sob o pretexto de querer um momento a sós com Liliane. No entanto, assim que ela chegou, ele a atacou fatalmente. A tragédia só foi descoberta no dia seguinte pelos vizinhos quando tentaram devolver a criança à mãe.

José Newton já tinha um histórico de violência na Bahia e agora está foragido. A Polícia Civil está em busca dele enquanto os familiares de Liliane enfrentam o desafio de cuidar das crianças que ficaram sem mãe.

Assista em vídeo - Mulher é morta pelo marido ao voltar do trabalho na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!