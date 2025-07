Mulher perde R$ 350 mil após se casar com homem que conheceu pela internet Homem foge após persuadir esposa a vender imóvel para investir em criptomoedas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h37 ) twitter

Mulher perde R$ 350 mil após se casar com homem que conheceu pela internet

Uma mulher foi vítima de um golpe que lhe custou R$ 350 mil, após se casar com um homem que conheceu pela internet. Ele a convenceu a vender seu apartamento no Guarujá para investir em criptomoedas, prometendo lucros milionários. Após se mudarem para o México, onde ela possuía outra residência, ele mudou drasticamente de comportamento e desapareceu com todo o dinheiro um mês após o casamento.

O casal iniciou o relacionamento em dezembro do ano anterior, quando o homem demonstrava carinho e atenção. No entanto, rapidamente começou a pedir dinheiro e persuadiu a parceira a vender seu imóvel para investir em moedas digitais. No México, ele tentou convencê-la também a vender sua casa no país, mas ao ser negado, fugiu com os fundos.

A vítima entrou com uma ação judicial pedindo divórcio e bloqueio dos ativos financeiros do ex-marido. A justiça já determinou o bloqueio de contas com cerca de R$ 90 mil. A polícia continua investigando o caso e aguarda mais esclarecimentos da vítima na delegacia. Enquanto isso, ela permanece no México esperando retornar ao Brasil e busca justiça pelo ocorrido.

Assista ao vídeo - Mulher perde R$ 350 mil após se casar com homem que conheceu pela internet

