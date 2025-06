Mulher se joga de carro por não ter dinheiro para pagar corrida Incidente ocorreu em Itapetininga; motorista registrou boletim de ocorrência Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h53 ) twitter

Mulher se joga de carro de aplicativo em movimento por não ter R$ 10,40 para pagar corrida

Em Itapetininga (SP), uma mulher abriu a porta de um carro de aplicativo em movimento e se jogou por não ter os 10 reais e 40 centavos necessários para pagar a corrida. O incidente não foi motivado por assédio ou roubo, mas sim pela falta do valor da corrida.

O motorista ficou surpreso com a ação e tentou dialogar com a passageira, que prometeu pagar via transferência eletrônica. Mesmo assim, ele decidiu registrar um boletim de ocorrência para se resguardar legalmente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher após a queda.

Assista ao vídeo - Mulher se joga de carro de aplicativo em movimento por não ter R$ 10,40 para pagar corrida

