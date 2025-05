Novas imagens mostram morte de jovem após perseguição policial em SP Três agentes foram afastados após a morte de Natanael Almeida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h18 ) twitter

Imagens de câmeras de segurança registraram uma perseguição policial na zona sul de São Paulo que resultou na morte de Natanael Almeida, de 19 anos. A ação começou quando policiais notaram uma motocicleta com placa coberta e ocupantes sem capacete que desobedeceram a ordem de parar. Natanael foi atingido ao entrar em casa e não resistiu aos ferimentos após ser levado ao hospital.

O caso foi inicialmente classificado como morte decorrente de intervenção policial, mas depois alterado para homicídio. A família nega a posse da arma sem registro encontrada com Natanael. Três policiais foram afastados enquanto as investigações prosseguem com análise das câmeras corporais dos agentes envolvidos.

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que não tolerará desvios de conduta na corporação e prometeu esforços para evitar abusos. Natanael não tinha antecedentes criminais e deixa uma filha pequena.

Assista em vídeo - Novas imagens mostram morte de jovem após perseguição policial em SP

