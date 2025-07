Ônibus e vans de atendimento especial sofrem ataques em São Paulo Quatro suspeitos foram presos; já são mais de 600 veículos danificados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 14h25 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após ônibus, vans de atendimento especial também são atacadas em São Paulo

Em São Paulo, ônibus e vans de atendimento especial têm sido alvo de ataques, resultando em mais de 600 veículos danificados na capital e região metropolitana.

A polícia prendeu recentemente um homem suspeito de apedrejar um ônibus, elevando para quatro o número de detidos acusados de tentativa de homicídio.

As vans atacadas são destinadas ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gerando preocupação entre as autoridades.

As pedras lançadas causaram ferimentos em passageiros, alguns atingidos diretamente e outros pelos estilhaços dos vidros quebrados.

‌



A falta de proteção adequada nos veículos, devido ao alto custo das películas especiais, facilita os ataques. A polícia intensifica as investigações para conter esses atos de vandalismo.

Assista ao vídeo - Após ônibus, vans de atendimento especial também são atacadas em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!