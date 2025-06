Operação em São Paulo apreende camisas vermelhas falsificadas da seleção Polícia Civil detém responsáveis por comercialização de uniformes piratas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 13h09 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h09 ) twitter

Operação contra pirataria apreende camisas vermelhas da seleção brasileira

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de camisas vermelhas falsificadas da seleção brasileira.

A ação ocorreu após um boato nas redes sociais sobre uma mudança no uniforme do time, que foi desmentido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmando que as cores oficiais permanecerão amarelo e azul.

As investigações levaram os policiais a diversas lojas de artigos esportivos na região central de São Paulo, onde foram encontradas as camisas piratas. Os responsáveis pelo comércio ilegal foram presos e conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento sobre a origem e a produção dos produtos falsificados.

A operação foi baseada na lei do esporte e visou combater a pirataria de materiais esportivos. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e apreender outras mercadorias falsificadas que possam estar circulando pela cidade.

