Motorista confunde pedais e carro vai parar em cima de casa em Belo Horizonte (MG)

Uma motorista confundiu os pedais, perdeu o controle do carro e fez com que o veículo parasse em cima de uma casa em Belo Horizonte (MG). O automóvel despencou mais de 10 metros e a mulher precisou ser resgatada pelos bombeiros. Ela sofreu ferimentos no rosto e lesão na coluna. Mãe e filha estavam na casa atingida, mas não se feriram. Um cachorro foi atropelado pelo carro desgovernado e não resistiu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!