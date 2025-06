Padrasto de Larissa Manuela nega envolvimento na morte da menina Investigação continua com apreensão de itens na casa da mãe do suspeito Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h38 ) twitter

Caso Larissa Manuela: polícia apreende roupas de padrasto de menina morta

O caso da morte de Larissa Manoela, uma menina de 10 anos em Barueri, permanece sob investigação. Diego, o padrasto da criança, negou qualquer envolvimento no crime e afirmou ter provas de que estava trabalhando no momento do assassinato.

Um bilhete encontrado pela mãe de Larissa, supostamente escrito por Diego, trouxe novas dúvidas ao caso.

Larissa foi encontrada morta em casa com ferimentos de faca entre as 11h e meio-dia. Diego forneceu seu celular à polícia para comprovar sua localização durante o crime. No entanto, o endereço inicialmente informado por ele não correspondia ao local onde realmente residia.

Na casa da mãe de Diego, a polícia apreendeu uma blusa com capuz, chinelos e um celular para perícia. Um vizinho se apresentou à polícia afirmando ser o homem visto nas imagens de segurança do local. A polícia mantém todas as linhas de investigação abertas enquanto busca esclarecer o caso.

