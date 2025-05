palhaço é morto pelo próprio filho após discussão no Paraná Filho confessa crime após briga sobre envolvimento com crime organizado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h18 ) twitter

Intérprete de palhaço é morto pelo próprio filho e tem corpo jogado em rio no Paraná

Cícero de Souza Guedes, intérprete do palhaço Chumbrega, foi morto em São Mateus do Sul, Paraná, por seu filho Gustavo.

A tragédia ocorreu após uma discussão sobre o desejo de Gustavo de se envolver com atividades criminosas. Durante a briga, Gustavo atacou o pai, resultando em sua morte.

Os vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. Antes da chegada dos policiais, Gustavo esquartejou o corpo do pai e tentou ocultá-lo em um rio próximo. Na audiência de custódia, ele confessou o crime com frieza.

O caso gerou tensão na família, com as irmãs de Gustavo divididas sobre a defesa do irmão. Enquanto uma busca entender os motivos do crime, a outra expressa indignação com o ato cometido contra o pai.

