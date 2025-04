Passageira tenta invadir cabine do piloto e é expulsa de voo do Brasil para os EUA Mulher queria reclamar do atraso na decolagem

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h55 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h55 ) twitter

