Pedágios em rodovias paulistas ficam 5,31% mais caros a partir de julho Tarifas aumentam em até 5,31% nas rodovias paulistas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h16 )

Pedágios em rodovias paulistas ficam 5,31% mais caros a partir de julho

A partir de 1º de julho, as tarifas dos pedágios nas rodovias paulistas sofrerão um reajuste de aproximadamente 5,31%.

Na Rodovia dos Imigrantes, por exemplo, o valor passará de R$36,80 para R$38,70. Este aumento foi autorizado pela Artesp e será aplicado em todas as concessionárias no estado, exceto para a Entrevias, que implementará o ajuste apenas no dia 6.

O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e afeta todas as concessionárias do estado. As novas tarifas poderão ser conferidas pelo portal R7 através de um QR Code que lista os valores atualizados para as principais vias de São Paulo.

Assista ao vídeo - Pedágios em rodovias paulistas ficam 5,31% mais caros a partir de julho

