Penélope do PCC é presa em apartamento de luxo em São Paulo Luma Valéria estava foragida há 5 anos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 13h05 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher conhecida como Penélope do PCC é presa em apartamento de luxo na zona leste de SP

Luma Valéria, também chamada de Penélope ou Bela, foi capturada pela polícia em um apartamento de luxo na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Procurada há cinco anos, ela era uma das principais lideranças femininas do PCC, coordenando o setor feminino da facção criminosa.

Em uma operação sem resistência conduzida pelo pelotão de rota matutina, Luma foi detida. Em 2019, ela já havia sido presa enquanto transportava armas pesadas em Maíri Porã, mas foi liberada após três meses sob custódia. Sua captura era requisitada devido à participação em operações criminosas na região de Ribeirão Preto.

Penélope também está envolvida em um roubo em Americana, onde alugou uma casa próxima para facilitar o crime. Câmeras de segurança captaram imagens dela deixando o local em um carro com placa contendo as letras PCC.

As autoridades agora utilizam essas evidências para garantir sua permanência sob custódia enquanto prosseguem com as investigações sobre suas atividades criminosas.

‌



Assista ao vídeo - Mulher conhecida como Penélope do PCC é presa em apartamento de luxo na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!