Mulher do principal suspeito do desaparecimento de empresário no interior de SP se entrega à polícia

A polícia prendeu um novo suspeito pelo desaparecimento do empresário Nelson Carrera, em Cravinhos (SP). Ele é acusado de ajudar a descartar o corpo no rio. Marcela, esposa do principal suspeito, Marlon Couto, também foi presa após se apresentar na delegacia. Ela nega envolvimento no crime, alegando que apenas acompanhou o marido a São Paulo . Marlon permanece foragido, mas afirmou em carta que colaborará com as investigações. Ele alega que Nelson cometeu extorsão ao registrar produtos de sua empresa sem autorização. Imagens de segurança mostram o carro de Marlon passando com um jet ski no dia 16 de maio, o que sugere que o corpo de Nelson foi jogado no rio nesse momento. Tadeu Almeida, outro suspeito, confessou participação no crime e está preso.



