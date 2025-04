Perícia encontra sangue de Vitória no carro e na casa do suspeito de matá-la Maicol deverá ser indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h32 ) twitter

Caso Vitória: laudos constatam presença do sangue da jovem na casa e no carro do suspeito de matá-la

Os laudos periciais confirmaram a presença de sangue de Vitória Regina de Sousa na casa e no carro de Maicol Santos, suspeito de seu assassinato. Detido desde o dia 8 de março, Maicol enfrenta possíveis acusações de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

A investigação revelou que o sangue foi encontrado próximo ao banheiro da residência suspeita de ter sido usada como cativeiro em Cajamar e no banco do passageiro do veículo dele. Com essas evidências, espera-se que sua prisão temporária seja convertida em preventiva.

A reconstituição do crime está agendada para o dia 24 de abril; no entanto, Maicol não participará devido a uma decisão judicial que garante esse direito à sua defesa.

Além disso, ele passará por uma avaliação psiquiátrica enquanto a polícia busca entender a motivação do crime. As investigações continuam com todas as testemunhas já ouvidas pelas autoridades.

