Perseguição policial termina em capotamento de viatura na zona leste de São Paulo Acidente provoca congestionamento de oito quilômetros na Avenida Jacu Pêssego Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h53 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h53 )

Viatura policial capota durante perseguição na zona leste de São Paulo

Uma perseguição policial resultou no capotamento de uma viatura na Avenida Jacu Pêssego, zona leste de São Paulo, causando um congestionamento de oito quilômetros.

Durante a operação, a viatura ficou severamente danificada e foi coberta com um plástico preto, procedimento padrão em acidentes envolvendo veículos policiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos feridos, enviando ambulâncias e motolâncias ao local. Além da viatura capotada, um caminhão também sofreu danos significativos.

A ocorrência mobilizou diversas viaturas policiais em uma operação conhecida como acompanhamento e cerco, que visa minimizar riscos durante perseguições.

O trânsito na região foi severamente afetado, enquanto as autoridades continuam investigando as circunstâncias exatas do acidente.

Assista ao vídeo - Viatura policial capota durante perseguição na zona leste de São Paulo

