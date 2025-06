Pichadores causam prejuízos e medo em condomínio de São Bernardo do Campo Moradores investem em segurança para evitar invasões Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h21 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h21 ) twitter

Condomínio sofre com pichadores que escalam muros durante a noite em São Bernardo do Campo (SP)

Moradores de um condomínio em São Bernardo do Campo enfrentam prejuízos financeiros e insegurança devido à ação de pichadores que escalam muros à noite para vandalizar as paredes do prédio. Além dos danos materiais, há temor de invasões e crimes mais graves.

Os pichadores entram no condomínio durante a noite, usando sprays para marcar as paredes com letras e símbolos. A situação tem gerado preocupação constante entre os moradores, que temem pela segurança dos apartamentos.

Em um incidente anterior, um pichador caiu do segundo andar do prédio e foi preso. As pichações alteram a paisagem local com mensagens que indicam disputas entre gangues rivais. A administração planeja investir em segurança, como a instalação de concertinas nos muros.

A Polícia Militar foi acionada, mas os responsáveis pelas pichações ainda não foram identificados. Pichar propriedades é crime com pena de até um ano de prisão e multa, mas a punição raramente é aplicada. Os moradores esperam que o aumento do policiamento previna novas invasões.

