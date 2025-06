Mulher reclama de atendimento à filha e agride funcionários de unidade de saúde em São Paulo

Uma mulher de 27 anos foi presa após agredir funcionários e causar confusão em um hospital de São Caetano do Sul (SP). Ela não concordou com o protocolo de atendimento para sua filha e agrediu uma médica. A Polícia Militar foi chamada para realizar a prisão em flagrante. Pacientes precisaram ser transferidos enquanto as autoridades analisavam as imagens das câmeras de segurança para investigar o caso.



