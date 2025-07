Piloto e aluno morrem em queda de monomotor em São José do Rio Preto Acidente aéreo no interior de SP resulta em duas mortes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 12h49 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h49 ) twitter

Saiba quem são o instrutor e o aluno que morreram após queda de monomotor em Rio Preto (SP)

Um trágico acidente aéreo ocorreu na zona rural de São José do Rio Preto, São Paulo, resultando na morte do piloto Abner Casagrande de Oliveira, de 39 anos, e seu aluno Felipe Coiado, de 23 anos. O incidente aconteceu durante um voo de instrução na manhã de terça-feira.

A aeronave foi localizada após uma manobra suspeita ser observada por um helicóptero Águia. As vítimas foram encontradas presas nas ferragens já sem vida.

O monomotor estava em conformidade com as regulamentações e não causou danos adicionais a outras estruturas nem derramamento de combustível.

A operação de resgate contou com a participação de 16 bombeiros e seis viaturas. Conhecidos relataram que tanto Oliveira quanto Coiado eram pilotos experientes. O Cenipa está investigando as causas do acidente para esclarecer as circunstâncias.

