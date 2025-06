PM de folga reage a assalto e mata suspeito no Itaim Bibi Incidente ocorreu próximo ao Parque do Povo, zona sul de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 15h22 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h22 ) twitter

Policial de folga mata bandido em frente ao Parque do Povo, em São Paulo

Um policial militar fora de serviço interveio em uma tentativa de assalto no Itaim Bibi, próximo ao Parque do Povo, zona sul de São Paulo, resultando na morte do suspeito. O criminoso estava em uma moto com uma bag de entrega quando abordou um motorista em um carro de luxo, roubando celular, relógio e aliança. O PM reagiu atirando no assaltante, que morreu no local.

A área foi isolada para perícia nos veículos envolvidos e na moto usada pelo criminoso. A polícia investiga se ele agia sozinho ou com cúmplices. A região é conhecida por alta criminalidade, incluindo o caso do ciclista Vítor Medrado, morto em um assalto similar. As autoridades trabalham para reduzir os crimes na área.

