Polícia busca corpo de vítima de feminicídio no rio Tietê Ex-marido de Amanda Caroline confessou crime e teve ajuda do irmão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h09 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia procura corpo de mulher jogado pelo ex-companheiro dela no rio Tietê

A polícia está à procura do corpo de Amanda Caroline de Almeida no rio Tietê. Ela foi morta pelo ex-marido, Carlos Eduardo Ribeiro, com ajuda do irmão Henrique. Imagens de segurança mostram os dois transportando o corpo enrolado em um lençol até um carro em Osasco.

O crime ocorreu após uma discussão sobre um novo relacionamento de Amanda. Carlos Eduardo, inconformado com o término do casamento de 16 anos, a asfixiou. Ele posteriormente confessou ter jogado o corpo no rio entre Barueri e Carapicuíba.

As buscas contam com apoio de bombeiros utilizando drones, jet skis e barcos. A perícia investiga o carro usado no crime para encontrar provas adicionais. Carlos Eduardo possui histórico de violência doméstica não denunciado formalmente.

A polícia reforça a importância das denúncias em casos de agressão para evitar tragédias semelhantes. Enquanto isso, a família de Amanda aguarda ansiosamente a recuperação do corpo para realizar seu sepultamento.

‌



Assista em vídeo - Polícia procura corpo de mulher jogado pelo ex-companheiro dela no rio Tietê

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!