Polícia busca criminosos que balearam guarda civil em São Paulo

Polícia procura bandidos que atiraram em guarda civil na zona leste de São Paulo

A polícia está à procura dos criminosos que balearam Ingrid Alves Matos, uma guarda civil municipal de Poá, em uma tentativa de roubo na zona leste de São Paulo. Ingrid acompanhava um caminhão de entregas no Jardim Iguatemi quando foi atacada. Apesar de ferida, ela conseguiu fornecer descrições dos suspeitos à polícia.

Ingrid usava um colete à prova de balas no momento do ataque. Ela foi levada a um hospital em Itaquera, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Câmeras de segurança capturaram imagens da fuga dos suspeitos para uma área de mata próxima. O carro usado pelos criminosos foi encontrado com marcas de tiros e itens que podem ajudar na identificação dos envolvidos. As buscas contam com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

