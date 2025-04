Polícia Civil adia reconstituição do assassinato de Vitória Suspeito Maicol Santos não participará da reprodução dos fatos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 14h15 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h15 ) twitter

Polícia adia reconstituição do assassinato da jovem Vitória

A reconstituição do crime envolvendo Vitória foi adiada pela Polícia Civil. Inicialmente prevista para o dia 10, a decisão se deu por razões técnicas não especificadas.

Maicol Antônio Sales dos Santos, único suspeito preso, teve sua prisão temporária prorrogada. Sua defesa afirmou que ele não participará da reconstituição a menos que seja obrigado, alegando que ele não tem nada a confessar.

A conclusão do inquérito depende de laudos complementares pendentes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica. O Ministério Público havia concordado com a participação de Maicol na reconstituição, mas ele exerce seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo.

