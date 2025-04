Polícia descobre fábrica de documentos falsos no centro de São Paulo

A polícia desmantelou uma central de falsificação de documentos no centro de São Paulo , após uma denúncia anônima. No local, funcionava uma linha de produção do crime, equipada com computadores, impressoras e anotações, além de várias conversas em aplicativos de mensagens para pedidos de documentos falsos como RG e CNH. O esquema atendia principalmente criminosos presos e foragidos da Justiça. Uma mulher, com três identidades diferentes e passagens por falsificação e tráfico de drogas, foi presa no local. Ela responderá por falsificação de documento público e participação em organização criminosa, com penas que podem superar dez anos de prisão.



