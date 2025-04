Polícia Civil desmantela quadrilha de estelionatários em São Paulo Grupo usava falsas centrais telefônicas para aplicar golpes em vítimas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h35 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h35 ) twitter

Polícia de São Paulo prende cinco suspeitos de integrar quadrilha de estelionatários

A Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco jovens suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários. A operação ocorreu na manhã desta quarta-feira (9) e visava combater golpes aplicados por meio de falsas centrais telefônicas.

Os suspeitos, com idades entre 20 e 25 anos, enviavam motoboys para recolher cartões bancários das vítimas, enganadas por notificações falsas sobre problemas em suas contas.

A esposa do líder do grupo foi detida durante a ação. O líder havia sido preso anteriormente em Mairiporã, interior de São Paulo. Os criminosos utilizavam tecnologia avançada para enganar as vítimas, enviando links fraudulentos que capturavam dados bancários. Celulares e outros equipamentos foram apreendidos pela polícia para investigação.

O delegado responsável alertou a população sobre a importância de desconfiar de contatos não solicitados relacionados a problemas bancários. As investigações continuam com o objetivo de desmantelar completamente a quadrilha e prevenir novos golpes.

Polícia de São Paulo prende cinco suspeitos de integrar quadrilha de estelionatários

