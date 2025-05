Polícia conclui que colegas aluna de 14 anos por inveja em Uberaba Melissa Campos recebeu bilhete antes de ser atacada em sala de aula Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h14 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia conclui que colegas mataram estudante de 14 anos por inveja em Uberaba (MG)

As investigações sobre o homicídio da adolescente Melissa Campos, de 14 anos, em Uberaba (MG), foram concluídas. A estudante foi morta dentro da sala de aula por um colega com ajuda de outro estudante.

A motivação identificada pela polícia foi inveja. Melissa recebeu um bilhete misterioso antes de ser golpeada com uma faca trazida pelo executor. As autoridades confirmaram que não houve envolvimento de bullying ou grupos externos. Após o crime, o agressor fugiu, sendo capturado pela Polícia Militar próximo a uma rodovia. Seu cúmplice foi apreendido no dia seguinte. Durante os depoimentos, ambos permaneceram em silêncio e sem demonstrar emoção.

Assista em vídeo - Polícia conclui que colegas mataram estudante de 14 anos por inveja em Uberaba (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!