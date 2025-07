Polícia de São Paulo avança em investigação de vandalismo contra ônibus Suspeitos presos podem estar envolvidos em ataques relacionados a desafios online ou disputas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende primeiros suspeitos de participar de ataques a ônibus em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Everton Balbino, suspeito de lançar uma pedra que feriu gravemente uma passageira em um ônibus na avenida Washington Luís. Desde junho, mais de 500 ônibus foram danificados, e outros dois homens também foram detidos.

As autoridades investigam possíveis motivações para os ataques, como desafios na internet, atividades de facções criminosas ou disputas entre empresas de transporte.

As investigações estão em andamento com dois inquéritos abertos: um na delegacia especializada em crimes cibernéticos e outro no ABC.

A polícia busca identificar os responsáveis por esses atos de vandalismo que afetam o transporte público e a segurança dos passageiros.

‌



A motivação por trás dos ataques ainda não foi confirmada, mas as autoridades trabalham para esclarecer os fatos e prevenir novos incidentes.

Assista ao vídeo - Polícia prende primeiros suspeitos de participar de ataques a ônibus em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!