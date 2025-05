Polícia de São Paulo prende três líderes do PCC em dois dias Ações ocorreram separadamente na capital paulista e região metropolitana Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 10h52 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h52 ) twitter

Polícia de São Paulo prende três líderes do PCC em dois dias

Nos últimos dias, a polícia de São Paulo realizou operações que resultaram na prisão de três líderes do PCC. Renato Lima de Brito, conhecido como Irmão Mustafá, foi capturado em São Mateus durante um patrulhamento policial. Ele possuía uma extensa ficha criminal e era procurado pela justiça.

No mesmo dia, Genivaldo Gomes dos Santos foi preso em Itacoaquecetuba; ele é apontado como responsável por coordenar o transporte de drogas para Anderson Manzini, conhecido como Gordo.

No domingo anterior, Marcelo Lucio Paulino, conhecido como Maguegue, foi detido na zona leste. Ele gerenciava a distribuição de drogas para a facção e estava foragido desde 2017. As ações das forças de segurança impactaram a hierarquia do tráfico de drogas no estado.

