Polícia desmantela laboratório de maconha gourmet em São Paulo Produção era voltada para eventos de luxo e festas eletrônicas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h38 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h38 )

Polícia estoura laboratório de maconha gourmet em São Paulo

A polícia desmantelou um laboratório clandestino dedicado à produção de maconha gourmet em uma casa alugada na capital paulista. Durante a operação, dois traficantes foram presos em flagrante.

No local, os agentes encontraram maquinário especializado para cultivo e extração da droga, além de sistemas avançados de climatização e umidificação para garantir a alta qualidade do produto. Parte da produção era destinada a festas eletrônicas e eventos de luxo na região.

A proprietária do imóvel afirmou desconhecer as atividades ilegais que ocorriam na propriedade. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos para aprofundar as investigações sobre o caso.

Assista em vídeo - Polícia estoura laboratório de maconha gourmet em São Paulo

