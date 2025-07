Polícia estoura galpão e recupera carga de R$ 150 mil em Guarulhos Duas pessoas foram presas durante operação da polícia militar; motorista desconhecia origem ilícita Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h06 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h06 ) twitter

Polícia estoura galpão e recupera carga de R$ 150 mil em Guarulhos

A polícia militar recuperou uma carga de cerca de 1500 itens, incluindo eletrodomésticos e produtos de limpeza, em um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo. Avaliada em mais de R$ 150 mil, a carga havia sido roubada no dia 20 do mês passado em São Paulo por sete criminosos armados que interceptaram o motorista responsável pelo transporte.

Durante a operação, duas pessoas foram presas: um homem com antecedentes criminais e uma mulher. Três funcionários do local não estavam envolvidos no crime. O motorista contratado para transportar a carga afirmou desconhecer sua origem ilícita. Os produtos recuperados estão agora sob análise da polícia.

